В Приморье подешевели сезонные овощи

В сезон овощей в торговых сетях и на прилавках продовольственных магазинов Приморья можно встретить большой ассортимент лука, капусты, картофеля.
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