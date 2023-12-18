Раскрыт главный вред от мозговых имплантов

Advanced Science: мозговые импланты причиняют вред нервным клеткам Ученые Университета Голуэя в Ирландии раскрыли главный недостаток мозговых имплантов, которые причиняют вред окружающим нейронам и, таким образом, со временем перестают функционировать вместе с ними.