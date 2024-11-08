Глава ФРС откажется уйти в отставку, если Трамп захочет его сменить

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что не станет уходить в отставку в случае, если победивший на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп попросит его покинуть пост.
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