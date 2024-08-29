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Парламентская газета

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В России проанализируют особенности категорий безработных граждан

В России проанализируют особенности категорий безработных граждан

Национальный проект «Кадры» будет доработан к 1 сентября. Такое поручение дал председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной этому нацпроекту и состоявшейся 30 июля, сообщается на сайте кабмина.

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