В России проанализируют особенности категорий безработных граждан

Национальный проект «Кадры» будет доработан к 1 сентября. Такое поручение дал председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвященной этому нацпроекту и состоявшейся 30 июля, сообщается на сайте кабмина.
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