Названы округа Подмосковья — лидеры по росту цен на новостройки за год

Красногорск возглавил рейтинг округов Московской области по росту цен на жилье В тройку лидеров по росту цен на новостройки за год вошли Красногорск, Щелково и Домодедово Красногорск стал первым в рейтинге округов Московской области по росту цен на новостройки за год.