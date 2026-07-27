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В Барнауле прошло награждение победителей "Премии 2ГИС"

В Барнауле прошло награждение победителей "Премии 2ГИС"

Мероприятие посетило более 160 гостей, в их числе – 87 победителей в номинациях. Актуальный ориентир В Барнауле лауреатов премии определили на основе предпочтений более миллиона пользователей геосервиса в городе – его жителей и гостей.

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