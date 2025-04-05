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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Робертсон покинет «Ливерпуль» летом, предполагают букмекеры. «Красные» интересуются левым защитником «Борнмута» Керкезом

Робертсон покинет «Ливерпуль» летом, предполагают букмекеры. «Красные» интересуются левым защитником «Борнмута» Керкезом

Эндрю Робертсон может покинуть «Ливерпуль» летом. Ранее сообщалось, что клуб интересуется левым защитником «Борнмута» Милошем Керкезом.

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