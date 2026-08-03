Омбудсмен: двум пострадавшим при атаке под Геленджиком детям оказывают помощь

Двум детям, пострадавшим в результате атаки БПЛА ВСУ в Архипо-Осиповке под Геленджиком, оказывается необходимая медицинская помощь, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
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