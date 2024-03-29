Лавров заявил о преимуществах плана Китая по урегулированию конфликта на Украине

Россия разделяет взгляд Китая на украинский конфликт, заявил Лавров. Год назад Пекин предложил свою формулу мира, которая ничего не говорит о выводе российских войск или новых границах по итогу конфликта.
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