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Политика как она есть

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Названа причина страха США перед ударами по России

Названа причина страха США перед ударами по России

Американский политический комментатор Джексон Хинкл заявил, что власти США опасаются полномасштабного конфликта с Россией и поэтому не дают разрешения на удары американским оружием вглубь по территории РФ.

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