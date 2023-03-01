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Постановку «Спасибо, мама» представят в медиацентре на 1-й Новокузьминской

Ученики театральной студии «Дебют» под руководством артистов Московского детского музыкально-драматического театра «Поколение» Людмилы Полянской и Ирины Лесных подготовили праздничную литературно-музыкальную гостиную, посвященную 8-му марта.

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