ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Еврокомиссия планирует представить обновленные правила выдачи виз Евросоюза в начале 2027 года, при этом дальнейшее ограничение въезда для граждан России остается приоритетной задачей Брюсселя.
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