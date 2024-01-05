Продажи новых автомобилей в России в 2023 году выросли на 60% по сравнению с 2022 годом. По итогам прошлого года было реализовано 1,3 млн авто, сообщает пресс-служба Минпромторга со ссылкой на данные АО «ППК».
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