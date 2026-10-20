«Яндекс» вернул рекламные кампании, крупные вложения в письмах и облачные записи встреч «Яндекс» восстановил основные функции рекламного сервиса «Директ» и часть возможностей платформы «Яндекс 360», которые были ограничены после атак беспилотников на центры обработки данных компании.