В высокоширотной Арктике впервые будут искать гигантских вирусов

Микробиологи в ходе экспедиции Арктического плавучего университета-2024 (АПУ-2024) впервые будут искать гигантских вирусов в высокоширотной Арктике, передает корреспондент ТАСС с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».
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