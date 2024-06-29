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В высокоширотной Арктике впервые будут искать гигантских вирусов

В высокоширотной Арктике впервые будут искать гигантских вирусов

Микробиологи в ходе экспедиции Арктического плавучего университета-2024 (АПУ-2024) впервые будут искать гигантских вирусов в высокоширотной Арктике, передает корреспондент ТАСС с борта научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

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