В Челнах назвали самые востребованные профессии

В Набережных Челнах отмечен исторически низкий уровень безработицы, который составляет всего 0,13%. В Татарстане этот показатель равен 0,17%, в Нижнекамске — 0,25%, в Казани — 0,22%, в Альметьевске — 0,19%, а в Елабуге — 0,18%.