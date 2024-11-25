Отключения воды пройдут в Севастополе в начале недели

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе частично приостановят подачу воды 25 ноября.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 15:00 село Верхнесадовое: улица Локомотивная, 20-51.
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