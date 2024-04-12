В Госдуме заявили, что ждут провокаций Запада к инаугурации президента

В России ожидается новый виток вмешательства Запада по мере приближения инаугурации президента. Об этом в Telegram-канале написал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
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