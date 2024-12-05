Правила зимней диеты: откуда черпать энергию, рассказала тибетский врач

Зима — время, когда природа замирает, а энергия концентрируется глубоко внутри. Тибетская медицина объясняет это особой цикличностью: зимой жизненная сила опускается под землю, скапливается в корнях растений, а на поверхности царит холод и сухость.
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