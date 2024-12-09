Украине не светят миротворцы по линии разграничения

Чтобы введение миротворцев на Украину имело смысл, нужен 80-тысячный боеспособный контингент. Об этом в эфире видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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