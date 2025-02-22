Гаубица Д-30 громит «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции в лесополосе на харьковском направлении.
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