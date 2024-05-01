Сенат конгресса США одобрил законопроект, запрещающий импорт урана из России

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил запрет на импорт российского урана. Американский Сенат вслед за Палатой представителей одобрил законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана из России.
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