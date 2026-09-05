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Царьград

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Институт геофизики сообщит о солнечной вспышке M1.0 5 сентября

Институт геофизики сообщит о солнечной вспышке M1.0 5 сентября

Институт прикладной геофизики зафиксировал вечером в субботу вспышку M1.0 на Солнце в группе пятен 4520 (S12W68), продолжительностью 30 минут.

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