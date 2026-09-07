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Аргументы недели

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Путин отметил передовые стандарты развития Москвы

Путин отметил передовые стандарты развития Москвы

Президент России Владимир Путин назвал Москву и команду столичного мэра главным мотором масштабных всероссийских инициатив на протяжении многих лет.

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