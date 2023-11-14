«Я теряла рассудок»: Линда Евангелиста рассказала, как мучила себя голодом

Красотка сидела на жестких диетах Линда Евангелиста Соцсети 58-летняя супермодель Линда Евангелиста сделала откровенное признание о том, чему подвергала себя в молодости ради того, чтобы оставаться достаточно худой.
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