НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

BiletPrivet

1 подписчик

В Санкт-Петербурге пройдет большой новогодний концерт Александра Розенбаума

В Санкт-Петербурге пройдет большой новогодний концерт Александра Розенбаума

Новогодний концерт Александра Розенбаума в БКЗ «Октябрьский», приобрести билеты можно на сайте – это шанс услышать его старые хиты и новые произведения, которыми он регулярно пополняет своё творчество, в живом исполнении накануне праздника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх