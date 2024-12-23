В Санкт-Петербурге пройдет большой новогодний концерт Александра Розенбаума

Новогодний концерт Александра Розенбаума в БКЗ «Октябрьский», приобрести билеты можно на сайте – это шанс услышать его старые хиты и новые произведения, которыми он регулярно пополняет своё творчество, в живом исполнении накануне праздника.
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