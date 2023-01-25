В Мурманской области завершено расследование уголовного дела о похищении и убийстве, совершенном в 2009 году

Следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, 1975 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.
Следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, 1975 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.
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