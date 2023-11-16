РФ планирует поиск разумных компромиссов с партнерами на саммите АТЭС

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев заявил, что на саммите АТЭС в Сан-Франциско Москва намерена искать разумные компромиссы, а также готова конструктивно сотрудничать с партнерами.