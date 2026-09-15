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Регионы России

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Канцлер Германии Мерц отменил поездку в США на Генассамблею ООН

Канцлер Германии Мерц отменил поездку в США на Генассамблею ООН

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированную на следующую неделю поездку в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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