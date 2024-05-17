Сброс 190 кубометров мусора предотвратили в Раменском

Рейд по выявлению незаконной перевозки мусора прошел в Раменском. Представители госэконадзора, а также сотрудники МВД, ГУРБ и ГУСТ пресекли ряд нарушений и составили на водителей административные протоколы.
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