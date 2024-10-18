🇷🇺Российские подразделения продолжают наносить эффективное огневое поражение личному составу и техники противника🔥 🎥🇺🇦Кадры со стороны противника🐷 #ВСУ #ЗСУ #Прилеты #ВСРФ #Артиллерия #Россия #СВО.
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🇷🇺Российские подразделения продолжают наносить эффективное огневое поражение личному составу и техники противника🔥 🎥🇺🇦Кадры со стороны противника🐷 #ВСУ #ЗСУ #Прилеты #ВСРФ #Артиллерия #Россия #СВО.
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