Актриса «Содержанок» Марго Овсянникова платит Киркорову 5 млн рублей за совместный выход в свет

Заявление сделала журналист Отар Кушанашвили.Актриса Марго Овсянникова, известная зрителям по сериалу «Содержанки», нанимает Филиппа Киркорова для совместного выхода в свет и платит за это 5 миллионов рублей.
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