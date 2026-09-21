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RT Russia

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Силуанов назвал федеральный бюджет России на следующие три года непростым

Силуанов назвал федеральный бюджет России на следующие три года непростым

Министр финансов России Антон Силуанов назвал федеральный бюджет страны на следующие три года непростым.

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