В библиотеках СВАО пройдет день открытых дверей

24 мая в библиотеках и культурных центрах нашего округа пройдет Единый день открытых дверей. Гости познакомятся с основной деятельностью учреждений, узнают о кружках и творческих студиях, тонкостях работы библиотек и культурных центров, появившихся за последний год новшествах, а также примут участие в интерактивных программах.
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