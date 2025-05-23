В библиотеках СВАО пройдет день открытых дверей

24 мая в библиотеках и культурных центрах нашего округа пройдет Единый день открытых дверей. Гости познакомятся с основной деятельностью учреждений, узнают о кружках и творческих студиях, тонкостях работы библиотек и культурных центров, появившихся за последний год новшествах, а также примут участие в интерактивных программах.