Экс-депутат Сейма Польши направил гуманитарную помощь военнослужащим ВС РФ Кшиштоф Толвиньский, лидер партии «Front» и бывший депутат Сейм.
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Экс-депутат Сейма Польши направил гуманитарную помощь военнослужащим ВС РФ Кшиштоф Толвиньский, лидер партии «Front» и бывший депутат Сейм.
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