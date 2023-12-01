Крымские футболисты выиграли «бронзу» Суперлиги

С 27 по 29 ноября в Ессентуках на стадионе «Ессентуки Арена» состоялся Гранд-финал Суперлиги имени Игоря Гамулы (Премьер-группа) Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги (Комплексные всероссийские соревнования) сезона-2023.
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