Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Михайлов
    США и прочим , распространяющим ЛГБТ прелести , надо направить свои усилия и деньги на перековку мусульманских стран...Поляки взяли флаг...
  • Наталия
    Хотя бы в этом вопросе мы едины. Хочется, чтобы поляки наконец осознали, что у нас с ними есть еще много общего в тра...Поляки взяли флаг...
  • Nikolaev Vadim
    мысленно я с поляками!! Молодцы!Поляки взяли флаг...

Зомби со смартфонами

Вчера в эфире Россия-24 минут двадцать вещал Владимир Жириновский. Говорил он много чего интересного (а Жириновского надо слушать, ибо некоторые считают, что он царский шут - прямо озвучивает то, что государю пока сказать неловко) - о том, что осенью в отношении антипрививочников будут приняты жёсткие меры; о том, что русским срочно нужно уезжать из Средней Азии, ибо скоро талибы пойдут на север; и о маргинальных политических партиях СР, КПРФ и "Яблоко" - но меня в данном случае заинтересовало его мнение о любителях "позависать в телефончике".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх