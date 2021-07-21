Зомби со смартфонами

Вчера в эфире Россия-24 минут двадцать вещал Владимир Жириновский. Говорил он много чего интересного (а Жириновского надо слушать, ибо некоторые считают, что он царский шут - прямо озвучивает то, что государю пока сказать неловко) - о том, что осенью в отношении антипрививочников будут приняты жёсткие меры; о том, что русским срочно нужно уезжать из Средней Азии, ибо скоро талибы пойдут на север; и о маргинальных политических партиях СР, КПРФ и "Яблоко" - но меня в данном случае заинтересовало его мнение о любителях "позависать в телефончике".