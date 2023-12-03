МЧС Крыма: 238 абонентов остаются отключенными от электроэнергии после шторма

В Черноморском, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма 238 абонентов остаются отключенными от электросетей из-за штормового ветра, сообщает Telegram-канал крымского правительства со ссылкой на данные Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым (МЧС РК).
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