МЧС Крыма: 238 абонентов остаются отключенными от электроэнергии после шторма

В Черноморском, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма 238 абонентов остаются отключенными от электросетей из-за штормового ветра, сообщает Telegram-канал крымского правительства со ссылкой на данные Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым (МЧС РК).