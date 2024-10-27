Apple обновляет AirPods Pro 2 полезными функциями для защиты слуха

На сентябрьской презентации Apple анонсировала добавление новых функций для защиты слуха в AirPods Pro 2, и теперь это обновление стало доступным для пользователей, включая глухих, поскольку наушники имеют спецсертификат слухового аппарата в США.
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