Загрязнение воздуха как ключевой фактор риска рака легких: статистика и меры предосторожности

В новом исследовании, опубликованном в eClinicalMedicine, ученые из Комплексного онкологического центра Сильвестра при Медицинской школе Миллера Университета Майами проанализировали данные о раке трахеи, бронхов и легких (TBL) за три десятилетия.
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