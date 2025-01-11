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Загрязнение воздуха как ключевой фактор риска рака легких: статистика и меры предосторожности

В новом исследовании, опубликованном в eClinicalMedicine, ученые из Комплексного онкологического центра Сильвестра при Медицинской школе Миллера Университета Майами проанализировали данные о раке трахеи, бронхов и легких (TBL) за три десятилетия.

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