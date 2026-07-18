Военное преступление: США бьют по опреснительным станциям Ирана

В ночь на 18 июля США совершили очередную серию военных преступлений. Несколько американских ракет поразили электростанции и установки опреснения воды возле населенного пункта Бунджи провинции (остане) Хормозган в Иране.
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