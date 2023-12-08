Глава НОК Украины Гутцайт: мы будем сообщать в МОК о нарушениях нейтральности

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что борьба на дипломатическом фронте о недопуске российских атлетов до Олимпийских игр - 2024 в Париже не принесла результата, и голос украинского НОК и стран-партнеров не был услышан.