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Политолог прокомментировал слова Макогона о проблемах Украины после запуска «Северного потока — 2»

Политолог прокомментировал слова Макогона о проблемах Украины после запуска «Северного потока — 2»

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление гендиректора ООО «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что достройка «Северного потока — 2» сделает обеспечение энергетической безопасности Украины главной проблемой государства.

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