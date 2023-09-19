Ученые приблизились к определению минимальной дозы наномеди, опасной для организма

Статья с описанием содержания и результатов работы опубликована в журнале Scientific Reports. Исследования поддержаны Министерством науки и высшего образования России в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
Статья с описанием содержания и результатов работы опубликована в журнале Scientific Reports. Исследования поддержаны Министерством науки и высшего образования России в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
Свежие комментарии