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Ученые приблизились к определению минимальной дозы наномеди, опасной для организма

Ученые приблизились к определению минимальной дозы наномеди, опасной для организма

Статья с описанием содержания и результатов работы опубликована в журнале Scientific Reports. Исследования поддержаны Министерством науки и высшего образования России в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

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