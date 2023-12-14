Bloomberg: экс-главу BP лишили миллионов фунтов за ложь совету директоров

Экс-глава компании британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Бернард Луни лишился выплат в размере 32,4 миллиона фунтов стерлингов (40,6 миллиона долларов) после отставки за ложь совету директоров, сообщает Bloomberg .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии