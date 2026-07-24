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Суд за наследство Людмилы Арининой: почему племянники проиграли Ирине Пеговой

Суд за наследство Людмилы Арининой: почему племянники проиграли Ирине Пеговой

Финал жизни многих известных артистов разворачивается по одному и тому же драматическому сценарию: физическая усталость, бытовые сложности, гнетущая тишина пустой квартиры и внезапно объявляющиеся после смерти родственники.

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