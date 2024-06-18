Ученые в Китае выяснили, почему на работе обязательно надо пить кофе

Тот, кто пьет кофе на работе, продлевает себе жизнь. К такому выводу пришли китайские ученые. Они провели эксперимент, изучив привычки и здоровье 10 тысяч человек из базы данных США за последние пять лет.
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