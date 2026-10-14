Опознать новый снаружи легко по измененной передней части. Красный маскот, символизирующий красное знамя, еще сильнее заехал на капот.
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Крутой аппарат получился, салон реально приятный в этом плане хончи и правда хороши