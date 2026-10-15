Чудовищная история. Обстоятельствами она потрясает… Смерть Ивана Гудкова с посмертным сообщением в соцсетях: «Ко мне пришло ясное понимание: единственный способ обрести счастье в эмиграции кроется в ассимиляции и отказе от русской идентичности ради чужой.