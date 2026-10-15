Чудовищная история. Обстоятельствами она потрясает… Смерть Ивана Гудкова с посмертным сообщением в соцсетях: «Ко мне пришло ясное понимание: единственный способ обрести счастье в эмиграции кроется в ассимиляции и отказе от русской идентичности ради чужой.
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Жаль парня. Очень жаль.
Съела его " гудковщина" родного отца.
А вот отцу стоит повеситься после этого ...- он убил сына !
Чисто по человечески всегда жалко когда умирают близкие люди, а особенно когда молодые. К сожалению за грехи родителей приходится расплачиваться детям и роду в последствии.