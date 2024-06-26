Суд одобрил сделку о частичном признании вины Ассанжем и его освобождении

Федеральный суд Соединённых Штатов Америки согласился на то, что в соответствии с договорённостями, которые подразумевают его выход на свободу, журналист Джулиан Ассанж согласился признать свою вину по части обвинений.
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